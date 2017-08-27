"Крылья Советов" разгромили "Сибирь", а "Енисей" взял верх над "Факелом"

В матче 10-го тура первенства ФНЛ "Шинник" на выезде обыграл "Волгарь" со счетом 1:0. В другом матче "Крылья Советов" разгромили "Сибирь" (3:0), а "Факел" уступил "Енисею" – 1:3.

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ФНЛ

10-й тур

"Волгарь" (Астрахань) – "Шинник" (Ярославль) – 0:1 (0:0)

Гол: Щадин, 51.

"Волгарь": Бучнев, Климов, Плиев, Калинин, Сутормин, Болонин (Бабаев, 52), Шалаев (Бочков, 64), Дышеков (Жабкин, 72), Кабутов, Акбашев, Бабырь (Веркашанский, 12).

"Шинник": Яшин, Магадиев, Чистяков, Ятченко, Нарылков (Камилов, 76), Самойлов (Лаук, 89), Шайморданов (Безлихотнов, 46), Дроздов, Щадин, Булия, Низамутдинов (Земсков, 70).

Предупреждения: Нарылков, 3. Магадиев, 77.

Судья: Волошин (Смоленск).

"Крылья Советов" (Самара) – "Сибирь" (Новосибирск) – 3:0 (1:0)

Голы: Самодин, 11 (1:0). Таранов, 72 (2:0). Алиев, 90+1 (3:0).

"Крылья Советов": Конюхов, Гоцук, Немчанинов (Зотов, 69), Таранов, Ятченко, Ланин, Кленкин (Зинков, 76), Мияйлович, Алиев, Корниленко (Ткачук, 68), Самодин (Чочиев, 82).

"Сибирь": Цыган, Мищенко, Плопа, Цховребов, Магаль, Аравин, Андреев (Гладышев, 78), Чеботару, Дегтярев, Галыш, Беляев (Азаров, 69).

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

"Факел" (Воронеж) – "Енисей" (Красноярск) – 1:3 (1:0)

Голы: Семенов, 29 (1:0). Козлов, 53 (1:1). Козлов, 63 (1:2). Новиков, 83 (1:3).

"Факел": Трунин, Шарифи (Арустамян, 56), Шумейко (Верулидзе, 70), Хайманов, Семенов, Курилов, Осипенко, Мустафин, Мануковский, Каюмов, Сердюк (Мичуренков, 61).

"Енисей": Филиппов, Мильдзихов, Гарбуз (Кутьин, 46), Кичин (Рожков, 82), Новиков, Исаев (Семакин, 72), Сердеров (Саркисов, 63), Иванов, Стеклов, Камеш, Козлов.

Предупреждения: Иванов, 35. Каюмов, 70. Мануковский, 90.

Судья: Куликов (Саранск).