"Крылья Советов" проиграли "Риге" на Кубке ФНЛ, "Спартак-2" победил "Арарат"

"Крылья Советов" уступили "Риге" в стартовом матче группового турнира Кубка ФНЛ. В другой встрече группы A "Чайка" и "Факел" сыграли вничью.

В группе D "Спартак-2" одолел "Арарат" (1:0), а в одной игре группы B "Луч-Энергия" и "Мордовия" забили столько же, сколько в трех остальных встречах.

Помимо команд ФНЛ, в турнире принимают участие принимают участие клубы ПФЛ, а также один иностранный - латвийская "Рига".

Кубок ФНЛ

Групповой турнир

Группа A

"Крылья Советов" - "Рига" - 0:1 (0:0)

Гол: Мичкевикс, 70.

Удаление: Байенко (Р), 90.

"Чайка" (Песчанокопское) - "Факел" (Воронеж) - 1:1 (1:1)

Голы: Хайманов, 14 (0:1). Нестеренко, 36 (1:1).

Группа D

"Спартак-2" (Москва) - "Арарат" (Москва) - 1:0 (1:0)

Гол: Ломовицкий, 40.

Группа B

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Мордовия" - 2:2 (1:1)

Голы: Хаутевич, 2 (1:0). Кренделев, 43 (1:1). Машнев, 65 (2:1). Лукьянов, 85 (2:2).