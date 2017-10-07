"Крылья Советов" проиграли "Факелу" и отстают от "Енисея" на 4 очка

"Крылья Советов" уступили "Факелу" в матче 17-го тура в первенстве России в ФНЛ - 0:1. Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Енисея" на 4 очка.
В другом поединке "Балтика" одолела "Волгарь" и находится всего в одном очке от зоны "стыков".
Первенство России
ФНЛ
17-й тур
"Факел" (Воронеж) - "Крылья Советов" (Самара) - 1:0 (1:0)
Гол: Мичуренков, 38 - с пенальти.
"Факел": Федоров, Молодцов, Мустафин, Хайманов, Осипенко, Каюмов (Шарифи, 86), Амбарцумян, Лукьянов, Ушаков, Сердюк (Мануковский, 75), Мичуренков (Верулидзе, 81).
"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Гаджибеков, Зотов, Надсон, Ткачук, Чочиев (Кленкин, 72), Зинков, Мияйлович, Самодин (Алиев, 67), Корниленко.
Предупреждения: Осипенко, 13. Корниленко, 47. Молодцов, 90+2. Мияйлович, 90+3.
Судья: Матюнин (Москва).
Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".
"Балтика" (Калининград) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:1 (1:0)
Голы: Себаи, 45 (1:0). Скопинцев, 71 (2:0). Бабырь, 72 (2:1).
"Балтика": Помазан, Крючков, И.Джалилов, Логашов, Каленкович, Свежов, А.Джалилов (Родионов, 90+3), Чуперка, Скопинцев, Себаи, Шевчук (Степанец, 76).
"Волгарь": Терновский, Климов, Плиев, Бердников, Калинин, Дышеков, Шалаев (Акбашев, 76), Букия (Бабырь, 63), Болонин (Кабутов, 46), Сутормин, Соломатин (Машуков, 66).
Предупреждения: Плиев, 27. Дышеков, 33. Себаи, 45. Бердников, 45+1. Шевчук, 49. Калинин, 73. Сутормин, 78. Машуков, 80. А.Джалилов, 87.
Удаление: Себаи, 59.
Судья: Сухой (Люберцы).
Калининград. Стадион "Балтика".
EVIL915
Верю в Крылья 20:20________Согласен на 200%! Середина поля вообще не работает! Можно сказать, что её ПРОСТО нет! Зинков, Чочиев и т.п.... Чего они делают в команде очередной сезон??? Божина в Тольятти отдали зачем??? Ткачук играет раз в три игры! Паскуато (из-за отсутствия Молло) нужно было удержать, вместо Мийяловича! Башкир почему в запасе??? Куча вопросов!
20:37
Верю в Крылья
После победы над Локомотивом, крылья наверное почувствовали себя уже в вышке, и третий матч еле ноги носят, ...Случайный гол Корниленко Зениту за три игры....... и куда же вы ребятки собрались....., оставайтесь здесь пятыми и играйте без потуг.... По данной игре так и не увидел мозгов, тупейшие навесы в штрафную и не более, а вдруг......, игроки не знают что делать с мячом, хотя 90% команды играли в вышке, а выглядят как младенцы..... полная деградация началась....... Андрей Валерьевич, посмотри как Енисей играет и колотит голы пачками..... загони команду на базу и не выпускай пару недель.......
20:20