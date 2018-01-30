"Крылья Советов" проиграли чемпиону Литвы

"Крылья Советов" уступили "Судуве" в контрольном матче на сборах в турецком Белеке. Единственный мяч у самарцев забил Илья Визнович на 75-й минуте.
Контрольный матч
"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (Россия) - "Судува" (Литва) - 1:3 (0:2)
Гол у "Крыльев": Визнович, 75.
EVIL915
Походу, сами КС не знают - играли они, или нет.... На сайте ваащпе НОЛЬ инфы! Во как административный и обслуживающий штаты работают! Браво! Спасибо СЭксу, хоть за результат! Ещё б составы посмотреть...
20:15
баламошка
Теперь Крылья - вице-чемпионы Литвы.
20:03