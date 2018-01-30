19:57 | Футбол — ФНЛ

"Крылья Советов" проиграли чемпиону Литвы

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"Крылья Советов" уступили "Судуве" в контрольном матче на сборах в турецком Белеке. Единственный мяч у самарцев забил Илья Визнович на 75-й минуте. 

Контрольный матч

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (Россия) - "Судува" (Литва) - 1:3 (0:2)

Гол у "Крыльев": Визнович, 75.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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EVIL915

Походу, сами КС не знают - играли они, или нет.... На сайте ваащпе НОЛЬ инфы! Во как административный и обслуживающий штаты работают! Браво! Спасибо СЭксу, хоть за результат! Ещё б составы посмотреть...

20:15

баламошка

Теперь Крылья - вице-чемпионы Литвы.

20:03