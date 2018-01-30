"Крылья Советов" проиграли чемпиону Литвы

"Крылья Советов" уступили "Судуве" в контрольном матче на сборах в турецком Белеке. Единственный мяч у самарцев забил Илья Визнович на 75-й минуте.

Контрольный матч

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (Россия) - "Судува" (Литва) - 1:3 (0:2)

Гол у "Крыльев": Визнович, 75.