"Крылья Советов" продлили контракт с Конюховым на три года

"Крылья Советов" объявили о продлении контракта с голкипером Евгением Конюховым. Новое соглашение с 30-летним вратарем рассчитано на три года с возможностью продления еще на год.

– Очень рады, что Евгений остается в Самаре и поможет "Крыльям" в выполнении главной задачи на сезон – возвращения в премьер-лигу, – цитирует сайт "Крыльев Советов" генерального директора клуба Виталия Шашкова. – Своей игрой и отношением к делу Евгений Конюхов завоевал доверие тренеров, руководства клуба и, конечно, любовь самарских болельщиков.

За самарский клуб Конюхов выступает с 2014 года. За это время он провел 49 матчей за клуб в чемпионате ФНЛ, премьер-лиге и Кубке страны. В сезоне-2014/15 стал автором рекордной сухой серии в 1149 минут, проведя на ноль тринадцать матчей в ФНЛ подряд.