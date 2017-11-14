"Крылья Советов" получат более 800 миллионов рублей из бюджета

Депутаты Самарской Губернской Думы внесли изменения в бюджет региона на текущий год. Как сообщает Samru, "Крыльям Советов"​ были выделены еще 200 миллионов рублей.

- В 2017 году "Крыльям Советов" было выделено 605 миллионов рублей. В 2016 году – 1,3 миллиарда, – сообщил на заседании врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. – Мы идем уже сейчас в минус 500 миллионов по концу года. Это экономия, потому что мы в ФНЛ играем. Плюс клуб в 2015 году заработал 450 миллионов рублей, в 2016 – 370 миллионов рублей, в 2017 – 267 миллионов рублей. Это то софинансирование, которое клуб сам зарабатывает.