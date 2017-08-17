"Крылья Советов" подписали украинского защитника

Украинский защитник Дмитрий Немчанинов подписал с "Крыльями Советов" контракт сроком на два года, информирует официальный сайт самарского клуба. Игрок, выступавший в этом сезоне за донецкий "Олимпик", будет играть в составе "Крыльев" под 23-м номером. Вчера в Москве он прошел медобследование и сегодня присоединился к команде.

27-летний футболист также выступал за украинские клубы "Динамо" (Киев), "Нива" (Винница), "Звезда" (Кировоград), "Волынь" (Луцк), "Черноморец" (Одесса). В ближайшее время Немчанинов будет заявлен за нашу команду.