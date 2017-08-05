"Крылья Советов" переиграли "Волгарь", "Зенит-2" уступил "Тамбову"

"Зенит-2" на своем поле проиграл "Тамбову" в матче 6-го тура первенства ФНЛ. В других встречах "Крылья Советов" одолели "Волгарь", "Факел" уступил "Оренбургу", а "Сибирь" на выезде одолела "Ротор".
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ФНЛ
6-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Тамбов" (Тамбов) - 0:1 (0:1)
Гол: Часовских, 43.
"Зенит-2": Бабурин, Пенчиков, Рукас, Каккоев (Камышев, 66), Круговой, Зуев, Андреев, Горулев, Сиротов (Запрягаев, 69), Еловских (Лесовой, 62), Прудников (Зуйков, 82).
"Тамбов": Вавилин, Шляков, Горбатюк, Быстров (Рыбин, 67), Гультяев, Дутов, Скворцов (Рыжков, 34), Трусевич, Чернышов (Кухарчук, 60), Шевчук (Мурнин, 85), Часовских.
Предупреждения: Зуев, 45+1. Круговой, 70.
Судья: Чистяков (Азов).
Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
"Факел" (Воронеж) - "Оренбург" (Оренбург) - 0:1 (0:1)
Гол: Попович, 26 - с пенальти.
"Факел": Федоров, Шарифи, Курилов, Шумейко, Осипенко, Семенов (Верулидзе, 88), Хайманов, Лукьянов, Мануковский (Чхапелия, 79), Амбарцумян, Алхазов (Сердюк, 16).
"Оренбург": Абакумов, Ойеволе, Андреев, Малых, Гетигежев, Серченков (Бегич, 75), Померко (Чиркин, 58), Бреев, Попович (Дзахов, 64), Воробьев (Кулик, 57), Дюриш.
Предупреждения: Курилов, 55. Андреев, 55. Ойеволе, 76. Чиркин, 88. Бреев, 90+1.
Судья: Недвижай (Ставрополь).
Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".
"Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:2 (0:2)
Голы: Житнев, 17 - с пенальти (0:1). Житнев, 35 (0:2). Вотинов, 69 (1:2).
"Ротор-Волгоград": Кобзев, Столяренко, Пискунов, Сидоричев, Колычев (Дранников, 66), Султонов (Рылов, 38), Сысуев (Киреев, 46), Концедалов, Романенко, Бирюков, Столбовой (Вотинов, 32).
"Сибирь": Цыган, Аравин, Мищенко, Плопа, Магаль (Беляев, 90+1), Цховребов, Дудолев (Макаренко, 46), Андреев (Азаров, 46), Чеботару, Дегтярев, Житнев (Галыш, 56).
Предупреждения: Бирюков, 19. Чеботару, 53. Концедалов, 55. Вотинов, 60. Магаль, 61. Кобзев, 63. Киреев, 78. Романенко, 85.
Судья: Васильев (Ижевск).
Астрахань. Стадион "Центральный".
"Крылья Советов" (Самара) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0 (1:0)
Гол: Ятченко, 41 - с пенальти.
"Крылья Советов": Конюхов, Гоцук, Таранов, Гаджибеков (Зинков, 90), Ятченко, Кленкин, Башкиров, Ланин, Ткачук (Георгиевский, 86), Алиев (Чочиев, 76), Самодин (Корниленко, 71).
"Волгарь": Бучнев, Калинин, Степанов, Таказов, Плиев, Букия (Акбашев, 59), Болонин, Кабутов, Шалаев (Бабаев, 77), Газзаев (Дышеков, 46), Машуков (Жабкин, 67).
Предупреждения: Газзаев, 34. Степанов, 40. Шалаев, 63. Ятченко, 85.
Судья: Шадыханов (Москва).
Самара. Стадион "Металлург".
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