"Крылья Советов" переиграли "Химки"

В матче 23-го тура первенства ФНЛ "Крылья Советов" в родных стенах победили "Химки" - 2:0. По разу отличились Сергей Корниленко и Сергей Самодин.

В параллельных двух играх "Авангард" сыграл вничью с "Томью" - 3:3, и "Тюмень" на выезде одолел "Ротор" со счетом 2:1.

Чемпионат России

ФНЛ

23-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Химки" - 2:0 (1:0)

Голы: Корниленко, 21 (1:0). Самодин, 69 (2:0).

"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Зотов, Ятченко, Чочиев (Гаджибеков, 46), Башкиров, Кленкин, Мияйлович, А.Алиев (Гоцук, 90+1), Корниленко (Тихонов, 90+1), Самодин.

"Химки": Исупов (Зорников, 46), Шумских, Лапин (Кокоев, 77), Заика, Лисинков, Малания, Мостовой, Яковлев, Батов (Горячев, 86), Кузьмичев, Дворников (Пичугин, 65).

Предупреждения: Ятченко, 28. Лапин, 66. Самодин, 67.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

12 ноября. Самара. Стадион "Металлург".

"Авангард" (Курск) - "Томь" (Томск) - 3:3 (1:1)

Голы: Аппаев, 12 (1:0). Макурин, 24 (1:1). Соболев, 71 (1:2). Гурфов, 78 (2:2). Коробов, 89 (3:2). Пульич, 90+5 (3:3).

"Авангард": Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин (А.Войнов, 46), Дашаев, Митасов (Д.Войнов, 62), Синяев, Коробов, Гурфов, Аппаев (Болов, 68), Федчук (Нетфуллин, 85).

"Томь": Мелихов, Гирдвайнис (Герасимов, 70), Иванов, Микуцкис, Пульич, Гвинейский, Макурин, Померко, Сасин (Большунов, 38), Соболев, Кудряшов (Деобальд, 79).

Предупреждения: Гвинейский, 23. Гирдвайнис, 45. Мелихов, 45+1. Померко, 47. Митасов, 49. Пульич, 77. Микуцкис, 78.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

12 ноября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

"Ротор" (Волгоград) - "Тюмень" - 1:2 (1:1)

Голы: Столбовой, 15 (1:0). Чудин, 37 (1:1). Карпов, 85 (1:2).

"Ротор": Кобзев, Киреев, Пискунов, Кузнецов, Сидоричев (Сысуев, 70), Столяренко, Концедалов (Николаев, 64), Султонов (Крутов, 60), Романенко, Столбовой (Бирюков, 54), Вотинов.

"Тюмень": Обухов, Маслов, Гузь, Богатырев (Карпов, 62), Павленко, Саламатов (Пустозеров, 79), Лешонок, Шляпкин, Чудин, Чуканов (Глухов, 81), Ставпец (Юсупов, 46).

Предупреждения: Киреев, 12. Николаев, 89. Лешонок, 89. Вотинов, 90+1.

Судья: Сухой (Люберцы).

12 ноября. Волгоград. Стадион "Зенит".

Турнирная таблица ФНЛ