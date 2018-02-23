"Крылья Советов" обыграли "Спартак-2" в матче за пятое место Кубка ФНЛ

"Крылья Советов" в матче за пятое место на Кубке ФНЛ по пенальти обыграли "Спартак-2". Основное время завершилось вничью - 2:2.

Самарцы играли в меньшинстве после удаления Сергея Корниленко на 81-й минуте.

Кубок ФНЛ

Матч за 5-е место

"Крылья Советов" - "Спартак-2" - 2:2 (1:0). Пенальти - 3:2

Голы: Ятченко, 38 (1:0). Самодин, 52 (2:0). Сакала, 68 (2:1). Руденко, 73 (2:2).

Удаление: Корниленко (Крылья Советов), 81.

Судья: Абросимов (Санкт-Петербург).

23 февраля. Пафос. Стадион Stelios Kyriakides Stadium.