17:01 23 февраля | Футбол — ФНЛ

"Крылья Советов" обыграли "Спартак-2" в матче за пятое место Кубка ФНЛ


"Крылья Советов" в матче за пятое место на Кубке ФНЛ по пенальти обыграли "Спартак-2". Основное время завершилось вничью - 2:2.

Самарцы играли в меньшинстве после удаления Сергея Корниленко на 81-й минуте.

Кубок ФНЛ

Матч за 5-е место 

"Крылья Советов" - "Спартак-2" - 2:2 (1:0). Пенальти - 3:2

Голы: Ятченко, 38 (1:0). Самодин, 52 (2:0). Сакала, 68 (2:1). Руденко, 73 (2:2). 

Удаление: Корниленко (Крылья Советов), 81. 

Судья: Абросимов (Санкт-Петербург).

23 февраля. Пафос. Стадион Stelios Kyriakides Stadium.

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