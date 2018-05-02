"Крылья Советов" обыграли "Ротор" и занимают второе место в ФНЛ

"Крылья Советов" на выезде обыграли "Ротор-Волгоград" в матче 36-го тура первенства ФНЛ со счетом 2:0.
В составе победителей отличился Александр Соболев, еще один мяч в свои ворота забил Руслан Абазов. "Крылья" с 79 очками занимают второе место в ФНЛ. У команды из Волгограда 37 очков и 16-е место.
В другом матче тура "Зенит-2" обыграл "Химки" - 1:0. Гол в активе Андрея Панюкова, который реализовал пенальти.
Первенство России
ФНЛ
36-й тур
"Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:2 (0:2)
Голы: Абазов, 13 - в свои ворота (0:1). Соболев, 25 (0:2).
"Ротор-Волгоград": Заболотный, Климов, Ионов, Абазов, Сысуев, Бурмистров (Друзин, 70), Султонов (Косицин, 46), Кузнецов (Николаев, 76), Романенко, Аппаев, Коротаев (Вотинов, 76).
"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Ятченко, Зотов (Гаджибеков, 87), Бурлак, Мияйлович (Таранов, 90+1), Чочиев (Кулик, 90), Башкиров, Алиев, Соболев (Кленкин, 70), Корниленко.
Предупреждения: Ионов, 10. Коротаев, 24. Мияйлович, 45. Аппаев, 56. Кленкин, 77. Корниленко, 84.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
2 мая. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Химки" - 1:0 (1:0)
Гол: Панюков, 11 - с пенальти.
"Зенит-2" : Кержаков, Анюков (Сиротов, 72), Зуев, Запрягаев, Пенчиков, Бугриев, Зинков, Камышев (Соловейчик, 62), Кириллов (Прудников, 80), Панюков (Плотников, 88), Лесовой.
"Химки": Исупов, Данилкин, Лисинков, Заика, Шумских, М.С.Яковлев (Кокоев, 84), Мостовой (Радченко, 40), Талалай, Батов (Петрусев, 65), Поярков (Массуренко, 84), Машуков.
Предупреждения: Поярков, 20. Сиротов, 74.
Судья: Чернов (Москва).
2 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2017-2018/
sport1704
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19:54
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для информации - и еще раз про реверансы Саше Соболеву... посмотрите, какое чудо положил с 28 м.. Подача из штрафной вратаря, деф с форвардом одновременно не дотягиваются до мяча, никого не касаясь прилетает к Саше, тот дожидается отскока перед ним, и с правой по высокой дуге в левую девятину с правого края перед штрафной соперника)...Не совсем девятина, но красиво)..В лайв тоже немного попутал - ща 9 всего (8 в фнл за 11 игр) голов в копилочку за сезон (1 в кубке)..хорошо то как)) на этом отрезке футбольного пути в ФНЛ - зарекомендовал себя с отличной стороны. Причем в разных ипостосях, так понимаю, тактически гибок. Таранный - из вери-вери гуд, нужен кто-то на подхвате + созидатели (без обостряющих, как рыбка в аквариуме - хлопает глазками и кушает... с вовремя поданными пасами накоротке, средними и кроссами - пиранька в вашей последней встрече воочию) ... В оттяжке 2м темпом атакующим - гуд, норм (укрывает, ориентирован на партнера, просто гуд - без изысков, больше заточен на последний пас) ... совсем из глубины - чуть ли не ПЗ - ваще плоховато - не зер гуд (я не про атаку - я про организацию защиты - ну срубить там, за майку дернуть, с этим хорошо...из середины поляны грамотно расклад держать и ритм - это не Саша). Мой дилетантский расклад
19:40
rotor
Отвратительная игра со стороны Ротора.
19:18
0range_
Молодцы! Поздравляю с победой КС)
19:11