"Крылья Советов" обыграли "Ротор" и занимают второе место в ФНЛ

"Крылья Советов" на выезде обыграли "Ротор-Волгоград" в матче 36-го тура первенства ФНЛ со счетом 2:0.

В составе победителей отличился Александр Соболев, еще один мяч в свои ворота забил Руслан Абазов. "Крылья" с 79 очками занимают второе место в ФНЛ. У команды из Волгограда 37 очков и 16-е место.

В другом матче тура "Зенит-2" обыграл "Химки" - 1:0. Гол в активе Андрея Панюкова, который реализовал пенальти.

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36-й тур

"Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:2 (0:2)

Голы: Абазов, 13 - в свои ворота (0:1). Соболев, 25 (0:2).

"Ротор-Волгоград": Заболотный, Климов, Ионов, Абазов, Сысуев, Бурмистров (Друзин, 70), Султонов (Косицин, 46), Кузнецов (Николаев, 76), Романенко, Аппаев, Коротаев (Вотинов, 76).

"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Ятченко, Зотов (Гаджибеков, 87), Бурлак, Мияйлович (Таранов, 90+1), Чочиев (Кулик, 90), Башкиров, Алиев, Соболев (Кленкин, 70), Корниленко.

Предупреждения: Ионов, 10. Коротаев, 24. Мияйлович, 45. Аппаев, 56. Кленкин, 77. Корниленко, 84.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

2 мая. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Химки" - 1:0 (1:0)

Гол: Панюков, 11 - с пенальти.

"Зенит-2" : Кержаков, Анюков (Сиротов, 72), Зуев, Запрягаев, Пенчиков, Бугриев, Зинков, Камышев (Соловейчик, 62), Кириллов (Прудников, 80), Панюков (Плотников, 88), Лесовой.

"Химки": Исупов, Данилкин, Лисинков, Заика, Шумских, М.С.Яковлев (Кокоев, 84), Мостовой (Радченко, 40), Талалай, Батов (Петрусев, 65), Поярков (Массуренко, 84), Машуков.

Предупреждения: Поярков, 20. Сиротов, 74.

Судья: Чернов (Москва).

2 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".