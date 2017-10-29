"Крылья Советов" обыграли "Олимпиец", прервав серию из трех матчей без побед

"Крылья Советов" дома обыграли "Олимпиец" (1:0) в матче 20-го тура первенства ФНЛ. Победу самарцам принес гол точный удар Дмитрия Ятченко на 88-й минуте встречи.

Отметим, что команда Андрея Тихонова прервала серию из трех матчей без побед. Для нижегородцев это поражение стало вторым за три последних игры.

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20-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 1:0 (0:0)

Гол: Ятченко, 88.

"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Зотов, Таранов (Гоцук, 14), Чочиев (Ятченко, 62), Ланин, Ткачук, Мияйлович, Кленкин (Башкиров, 90+2), Алиев, Самодин.

"Олимпиец": Анисимов, Морозов, Маляров, Хайруллов, Филин, Нежелев (Хрипков, 85), Ламбарский (Беляков, 66), Фомин, Аюпов, Горбунов, Сорочкин.

Предупреждения: Кленкин, 49. Зотов, 90. Маляров, 90.

Судья: Кукуян (Сочи).

29 октября. Самара. Стадион "Металлург".