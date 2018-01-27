"Крылья Советов" обыграли "Нефтчи"

"Крылья Советов" взяли верх над "Нефтчи" в контрольном матче - 2:0. Голами отметились новичок команды Александр Соболев и Дмитрий Ятченко. В составе бакинцев на поле вышел бывший защитник "Рубина" Руслан Абышов.
Контрольный матч
"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (Россия) – "Нефтчи" (Азербайджан) – 2:0 (1:0)
Голы: Соболев, 31 (1:0). Ятченко, 90 - с пенальти (2:0).
"Крылья Советов": Леонов (Шильников, 46'), Гоцук (Бурлак, 60), Таранов (Надсон, 60), Кулик (Ятченко, 60), Зотов (Ткачук, 60), Мияйлович (Гергиевский, 60), Кленкин (Тихонов, 60), Гаджибеков (Чочиев, 60), Визнович (Башкиров, 35. Немчанинов, 85), Немчанинов (Ланин, 60), Соболев (Самодин, 60).