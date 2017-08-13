"Крылья Советов" обыграли "Динамо" СПб и вышли в лидеры ФНЛ

В матче 8-го тура ФНЛ "Крылья Советов" обыграли "Динамо" из Санкт-Петербурга со счетом 2:0. Голами в составе хозяев отметились Георгий Зотов и Срджан Мияйлович. Благодаря победе подопечные Андрея Тихонова вышли в лидеры дивизиона. "Динамо" расположилось на третьей строчке.

В других матчах "Спартак-2" обыграл "Факел" (3:0), а "Зенит-2" одержал победу над "Балтикой" (2:0).

Первенство России

ФНЛ

8-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Динамо СПб" (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0)

Голы: Зотов, 52 (1:0). Мияйлович, 86 (2:0).

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Гоцук, Таранов, Ятченко, Кленкин (Башкиров, 83), Ланин, Мияйлович, Алиев (Чочиев, 84), Корниленко (Георгиевский, 89), Самодин (Ткачук, 68).

"Динамо": Генералов, Бабенков, Бычков, Юрганов, Житников (Костин, 71), Власов (Барсов, 69), Цвейба (Сарамутин, 61), Кулишев, Песегов (Рогов, 81), Маркосов, Коротаев.

Судья: Панин (Дмитров).

13 августа. Самара. Стадион "Металлург".

"Факел" (Воронеж) – "Спартак-2" (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: Бакаев, 29 (0:1). Давыдов, 55 (0:2). Сакала, 85 (0:3).

"Факел": Федоров (Трунин, 38), Шарифи, Шабанов (Садов, 60), Шумейко, Осипенко, Семенов, Хайманов, Лукьянов, Каюмов, Верулидзе (Чхапелия, 55), Мичуренков (Ушаков, 71).

"Спартак-2": Максименко, Рассказов, Сокол, Мамин, Щербаков, Самсонов, Ломовицкий (Руденко, 69), Пантелеев, Бакаев, Давыдов (Леонтьев, 85), Сакала (Самбу, 87).

Предупреждения: Пантелеев, 42. Щербаков, 45+1. Ломовицкий, 66.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

13 августа. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Балтика" (Калининград) – 2:0 (1:0)

Голы: Сиротов, 19 (1:0). Панюков, 71 (2:0).

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Рукас, Круговой, Пенчиков, Зырянов (Капленко, 46), Сиротов, Андреев (Прудников, 85), Молло (Еловских, 46), Камышев, Панюков (Горулев, 89).

"Балтика": Помазан, Логашов, Каленкович (Степанец, 87), И.Джалилов, Тимошин, Бурмистров (Родионов, 68), А.Джалилов, Дмитриев, Свежов, Шешуков, Подбельцев (Касьян, 46).

Судья: Амелин (Тула).

13 августа. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".