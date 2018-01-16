"Крылья" отправились на сбор с Бурлаком, но без Корниленко

"Крылья Советов" отправились на первый зарубежный сбор в Турцию, сообщет официальный сайт клуба. Всего на сбор вылетели 25 игроков, включая Тараса Бурлака, который сегодня вернулся в самарский клуб из "Рубина".

Полностью список футболисто выглядит следующим образом: Азер Алиев, Евгений Башкиров, Тарас Бурлак, Илья Визнович, Али Гаджибеков, Святослав Георгиевский, Кирилл Гоцук, Вячеслав Зинков, Георгий Зотов, Данил Клёнкин, Евгений Конюхов, Геннадий Киселев, Олег Ланин, Артем Леонов, Срджан Мияйлович, Жозе Надсон, Дмитрий Немчанинов, Сергей Самодин, Александр Соболев, Иван Таранов, Михаил Тихонов, Денис Ткачук, Алан Чочиев, Виталий Шильников, Дмитрий Ятченко.

Форвард Сергей Корниленко сейчас проходит необходимые плановые медицинские процедуры и присоединится к команде позднее.

Первый сбор продлится до 31 января, в его рамках состоится 6 матчей. Первый из них пройдет 20 января, соперником подопечных Андрея Тихонова станет братиславский "Слован".