"Крылья" обыграли "Тюмень", питерское "Динамо" победило "Томь"

"Крылья Советов" в гостевом матче 9-го тура ФНЛ победили "Тюмень" (2:0). С таким же счетом "Динамо" в Санкт-Петербурге обыграло "Томь".
Самарская команда лидирует с 22 очками, питерская с 19 занимает третье место.
Первенство России
ФНЛ
9-й тур
"Тюмень" (Тюмень) – "Крылья Советов" (Самара) – 0:2 (0:1)
Голы: Зотов, 26 (0:1). Корниленко, 57 (0:2).
"Тюмень": Обухов, Маслов, Гузь, Шакуро (Лешонок, 65), Иванов, Рябокобыленко, Пустозеров (Юсупов, 73), Чудин, Шляпкин, Чуканов (Павленко, 46), Ставпец (Глухов, 86).
"Крылья Советов": Конюхов, Гоцук, Зотов, Таранов, Ятченко, Кленкин (Башкиров, 63), Ланин (Зинков, 80), Мияйлович, Алиев, Корниленко (Чочиев, 88), Самодин (Ткачук, 75).
Судья: Чистяков (Азов).
19 августа. Тюмень. Стадион "Геолог".
"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Томь" (Томск) – 2:0 (1:0)
Голы: Маркосов, 22 (1:0). Коротаев, 56 (2:0).
"Динамо": Генералов, Костин (Коваленко, 84), Бычков, Бабенков, Пасько, Кулишев, Песегов, Рогов (Батютин, 59), Цвейба (Сарамутин, 60), Маркосов, Коротаев (Барсов, 62).
"Томь": Мелихов, Иванов, Пульич, Олейник (Гирдвайнис, 15), Микуцкис, Деобальд, Герасимов, Макурин (Гвинейский, 70), Войдель (Салахутдинов, 81), Кудряшов (Большунов, 71), Соболев.
Предупреждения: Гирдвайнис, 66. Батютин, 68.
Судья: Куликов (Саранск).
19 августа. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
акробат
пока всё очень легко для Крыльев складывается - вообще моментов у своих ворот нет. а ведь коэффициент у букмекеров перед матчем был необычно высоким на победу самарцев...
17:06