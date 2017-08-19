"Крылья" обыграли "Тюмень", питерское "Динамо" победило "Томь"

"Крылья Советов" в гостевом матче 9-го тура ФНЛ победили "Тюмень" (2:0). С таким же счетом "Динамо" в Санкт-Петербурге обыграло "Томь".

Самарская команда лидирует с 22 очками, питерская с 19 занимает третье место.

Первенство России

ФНЛ

9-й тур

"Тюмень" (Тюмень) – "Крылья Советов" (Самара) – 0:2 (0:1)

Голы: Зотов, 26 (0:1). Корниленко, 57 (0:2).

"Тюмень": Обухов, Маслов, Гузь, Шакуро (Лешонок, 65), Иванов, Рябокобыленко, Пустозеров (Юсупов, 73), Чудин, Шляпкин, Чуканов (Павленко, 46), Ставпец (Глухов, 86).

"Крылья Советов": Конюхов, Гоцук, Зотов, Таранов, Ятченко, Кленкин (Башкиров, 63), Ланин (Зинков, 80), Мияйлович, Алиев, Корниленко (Чочиев, 88), Самодин (Ткачук, 75).

Судья: Чистяков (Азов).

19 августа. Тюмень. Стадион "Геолог".

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Томь" (Томск) – 2:0 (1:0)

Голы: Маркосов, 22 (1:0). Коротаев, 56 (2:0).

"Динамо": Генералов, Костин (Коваленко, 84), Бычков, Бабенков, Пасько, Кулишев, Песегов, Рогов (Батютин, 59), Цвейба (Сарамутин, 60), Маркосов, Коротаев (Барсов, 62).

"Томь": Мелихов, Иванов, Пульич, Олейник (Гирдвайнис, 15), Микуцкис, Деобальд, Герасимов, Макурин (Гвинейский, 70), Войдель (Салахутдинов, 81), Кудряшов (Большунов, 71), Соболев.

Предупреждения: Гирдвайнис, 66. Батютин, 68.

Судья: Куликов (Саранск).

19 августа. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".