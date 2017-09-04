"Крылья" обвинили сотрудников правоохранительных органов в беспорядках на матче с "Оренбургом"

"Крылья Советов" выступили с обращением по поводу инцидента, произошедшего во время матча 10-го тура ФНЛ с "Оренбургом" (2:3). Ближе к концу встречи на гостевой трибуне вспыхнули беспорядки. Как утверждает самарский клуб, они стали следствием действий правоохранительных органов, которые ворвались на трибуны и пытались задержать болельщиков, бросивших файер.

Обращение "Крыльев":

​- На матче 10 тура первенства России "Оренбург" – "Крылья Советов", который проходил 2 сентября в Оренбурге, присутствовало 262 самарских болельщика, - говорится в сообщении. - Как всегда наша торсида горячо поддерживала игроков "Крыльев" на протяжении всего матча. До 89-й минуты реакция правоохранительных органов и служб, отвечающих за безопасность, была адекватной. До момента, когда на секторе самарцев был зажжен и брошен файер.

После этого инцидента сотрудники полиции зашли на гостевой сектор и попытались задержать нарушителя во время матча непосредственно на секторе, что противоречит рекомендациям со стороны РФС. Такое поведение сотрудников правоохранительных органов спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвался ОМОН и пустил в ход дубинки.

В результате чего пострадало большое количество болельщиков, которые не имели никакого отношения к совершению правонарушения. В настоящее время два человека задержаны. В данный момент самарский клуб делает запросы в следственные органы и устанавливает все обстоятельства данного инцидента. "Крылья Советов" просят болельщиков, которые считают себя пострадавшими в данной ситуации, сообщить об этом по адресу v.zimnukov@ks-samara.com. Каждому из обратившихся будет оказана бесплатная юридическая помощь.

В настоящий момент клуб составляет письма в соответствующие органы с просьбой о вынесении правовой оценки действиям сотрудников МВД и заходу сотрудников ОМОНа на гостевой сектор. Официальное письмо будет направлено в ФНЛ.

"Крылья Советов" не поддерживают нарушителей порядка и в то же время надеются на объективную оценку инцидента от компетентных органов.