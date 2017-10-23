Кристиан Паскуато опроверг информацию о намерении судиться с "Крыльями Советов"

Нападающий "Легии" Кристиан Паскуато опроверг информацию о том, что намерен судиться с "Крыльями Советов". Ранее СМИ сообщали, что игрок обвинил самарский клуб в том, что он не выплатил ему около 100 тысяч евро после окончания контракта.

– Опубликованная в некоторых СМИ информация не соответствует действительности. Все написанное про мои претензии к клубу – неправда, – приводит "Волга Ньюс" слова Паскуато. - Я с большим уважением отношусь к "Крыльям Советов" и сохранил хорошие дружеские отношения с игроками и руководством клуба. Слежу за "Крыльями" и всегда желаю им только самого лучшего.

Напомним, 28-летний Паскуато играл за "Крылья Советов" с 2016 по 2017 год.