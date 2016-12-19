16:28 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Кречетов назначен исполнительным директором московского "Динамо"

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Евгений Кречетов назначен на пост исполнительного директора московского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Кречетов с ноября работал заместителем гендиректора бело-голубых Евгения Муравьева, а ранее трудился в "Локомотиве" директором по правовым вопросам.

"Динамо" завершило осеннюю часть первенства России в ФНЛ на первом месте. Однако клуб испытывает серьезные финансовые трудности - по некоторым данным, его долги составляют 700 миллионов рублей.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=12544

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КОММЕНТАРИИ (1)
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