Кречетов назначен исполнительным директором московского "Динамо"

Евгений Кречетов назначен на пост исполнительного директора московского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Кречетов с ноября работал заместителем гендиректора бело-голубых Евгения Муравьева, а ранее трудился в "Локомотиве" директором по правовым вопросам.

"Динамо" завершило осеннюю часть первенства России в ФНЛ на первом месте. Однако клуб испытывает серьезные финансовые трудности - по некоторым данным, его долги составляют 700 миллионов рублей.