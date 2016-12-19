Кречетов назначен исполнительным директором московского "Динамо"

Евгений Кречетов назначен на пост исполнительного директора московского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Кречетов с ноября работал заместителем гендиректора бело-голубых Евгения Муравьева, а ранее трудился в "Локомотиве" директором по правовым вопросам.
"Динамо" завершило осеннюю часть первенства России в ФНЛ на первом месте. Однако клуб испытывает серьезные финансовые трудности - по некоторым данным, его долги составляют 700 миллионов рублей.
Ботаникум
Думаю, что "муравьед" "успешно" продолжит "дело Князь-Гурама" и ОКРУГЛИТ долг "Дивано" до МИЛЛИАРДА "ЕР-деревянных": "кубаноиды" - ребята хваткие, почти как "чайки"!!!!
17:18