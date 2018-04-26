Красножан сменит Талалаева в "Тамбове"?

Главный тренер "Химок" Юрий Красножан может возглавить "Тамбов", утверждает RT. По данным источника, руководство тамбовского клуба намерено расторгнуть контракт с нынешним наставником Андреем Талалаевым, если команда по итогам сезона не завоюет путевку в РФПЛ.
"Тамбов" занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ после 34 туров с 60 очками. Данная позиция гарантирует участие в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне.
Напомним, 54-летний Красножан возглавляет "Химки" с февраля. Ранее он тренировал сборную Казахстана, нальчикский "Спартак", московский "Локомотив", вторую сборную России, "Анжи", "Кубань"
и "Терек".
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/507054-krasnozhan-tambov-sezon
- Ахмат (футбол)
- Спартак Нч
- Юрий Красножан
- Анжи
- Химки (Футбол)
- Локомотив М (футбол)
- Кубань (Футбол)
- Андрей Талалаев
- Сборная Казахстана (Футбол)
- ФК Тамбов
Lennon
Этот клуб не нужен РФПЛ. Мутко же ясно дал понять, что в РФПЛ будут играть клубы с новыми аренами. Через несколько сезонов мы будем иметь в РФПЛ Спартак, Локомотив, ЦСКА, Динамо, Зенит, Рубин, Мордовию, Крылья Советов, Ротор-Волгоград, Ростов, Сочи, Балтику, клуб из НН, Краснодар, Терек и Урал. Все! Футбол убили просто-напросто! Следующий шаг - сделать закрытую лигу. И пускать в клубы только деток Ротенбергов, Федунов, Гинеров и прочих. Матч Гибралтар-Россия будет центральным в борьбе за последнее место в отборочной группе......
20:49
Вопреки
баламошка.... Вы до сих пор не поняли, что этот вброс проплатили конкуренты "Тамбова" за стыки с представителями РФПЛ... ? Расчитывают, что команду начнет лихорадить от неопределенности и она упустит возможность выйти в высший дивизион, пропустив вперед "Балтику" или... Каждый год одно и то же... и теперь уже в первом дивизионе. Болото - на поле не могут решить свои проблемы, так подключают прессу и около футбольных решал.
20:01
баламошка
Если руководство Тамбова занимается поиском нового тренера, когда их команда идёт на 4 месте, то они куски .....
19:28