Красножан сменит Талалаева в "Тамбове"?

Главный тренер "Химок" Юрий Красножан может возглавить "Тамбов", утверждает RT. По данным источника, руководство тамбовского клуба намерено расторгнуть контракт с нынешним наставником Андреем Талалаевым, если команда по итогам сезона не завоюет путевку в РФПЛ.



"Тамбов" занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ после 34 туров с 60 очками. Данная позиция гарантирует участие в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне.



Напомним, 54-летний Красножан возглавляет "Химки" с февраля. Ранее он тренировал сборную Казахстана, нальчикский "Спартак", московский "Локомотив", вторую сборную России, "Анжи", "Кубань"

и "Терек".