Красноярский край увеличит бюджет "Енисея", если клуб выйдет в премьер-лигу

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что бюджет "Енисея" будет увеличен в случае выхода команды в премьер-лигу. Также руководитель отметил, что изначально перед тренерским штабом клуба не ставилась задача повышения в классе. На данный момент "Енисей" занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от третьей строчки на два очка.

– В этом году мы, конечно, не ставили перед клубом задачи выхода в РФПЛ, – цитирует ТАСС Толоконского. – Андрей Тихонов принял команду в июне, и она состояла буквально из пяти игроков. При этом мы подписывали исключительно свободных агентов, чья функциональная готовность была никакой. Задача была создать коллектив и вернуть болельщиков на трибуны.

Финансирование у нас исключительно бюджетное и основанием для меня вкладывать деньги является посещаемость. Полный стадион – это важно. О спортивных результатах речи не было. Сейчас же команда идет на шестом месте, хотя лучшим результатом в истории было восьмое место, и если "Енисей" добьется права участвовать в стыковых играх, то сдерживать пыл команды никто не будет. В случае выхода в премьер-лигу бюджет будет увеличен, мы край большой.