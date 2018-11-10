"Краснодар-2" во второй раз победил "Тамбов"

"Краснодар-2" в домашнем матче 21-го тура первого дивизиона обыграл "Тамбов" (2:0). Отметим, что краснодарская команда – единственная, которая дважды по ходу сезона победила лидера турнирной таблицы.

Олимп – ФНЛ

21-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) – "Тамбов" – 2:0 (2:0)

Голы: Онугха, 13 (1:0). Онугха, 22 (2:0).

Нереализованный пенальти: Себаи, 35 (вратарь).

"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Назаров (Текучев, 58), Парадин (Сергеев, 51), Таранов, Ивашин, Татаев, Григорян (Пелих, 89), Катрич (Кутовой, 81), Уткин, Мацукатов, Онугха.

"Тамбов": Смирнов, Косицин, Чистяков, Рыбин, Овсиенко, Чернышов (Шевчук, 81), Килин (Муйива, 46), Кашчелан, Кленкин, Чуперка, Себаи (Аппаев, 59).

Предупреждения: Татаев, 21. Мацукатов, 27. Кашчелан, 30. Назаров, 45+1. Себаи, 59. Муйива, 74. Уткин, 90+1.

Удаление: Кашчелан, 53.

Судья: Турбин (Дмитров).

10 ноября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".