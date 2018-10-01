"Краснодар-2" обыграл "Химки"

"Краснодар-2" одержал победу над "Химками" (4:2) в матче 14-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. У победителей забивали Алекс Мацукатов, Анатолий Катрич, Андрей Текучев и Рутам Халназаров.

"Краснодар-2" набрал 24 и занимает пятое место. У "Химок" 16 очков и 13-я позиция.

В следующем туре вторая команда "Краснодара" на выезде сыграет с "Ротором", а "Химки" примут "СКА-Хабаровск".

Олимп-Первенство ФНЛ

14-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Химки" - 4:2 (2:0)

Голы: Мацукатов, 34 (1:0). Катрич, 36 (2:0). Нетфуллин, 54 (2:1). Текучев, 56 (3:1). Халназаров, 60 (4:1). Козлов, 90+3 (4:2).

"Краснодар-2": Сафонов, Назаров (Текучев, 8. Сперцян, 86), Бочко, Голубев, Мартынов, Ивашин, Таранов, Мацукатов, Катрич (Халназаров, 58), Сулейманов (Марков, 78), Онугха.

"Химки": Кавлинов, Димидко, Смирнов, Данилкин, Филин, Мостовой (Козлов, 64), Рязанцев (Моргунов, 46), Нетфуллин (Мильдзихов, 62), Корян (Петрусев, 46), Алиев, Белоус.

Предупреждения: Димидко, 39. Онугха, 41. Филин, 64. Мацукатов, 90. Марков, 90+1.

Судья: Амелин (Тула).

1 октября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар"