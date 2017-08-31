Козлов отказался от "громадного предложения "Оренбурга"

Нападающий "Енисея" Андрей Козлов отказался переходить в "Оренбург". Как сообщает пресс-служба красноярцев, игрок отказался от "громадных для ФНЛ финансовых условий".

- В последний день трансферного окна "Оренбург" предложил громадные для ФНЛ финансовые условия форварду "Енисея" Андрею Козлову, но наш футболист после раздумий, общения с руководством, тренерским штабом отказался. Он остается в Красноярске, потому что хочет играть для вас и за вас, потому что наш клуб это семья, потому что в "Енисее" есть идея, цель, выполнением которой горят все. Это сильный поступок, который доказывает то, что не все в нашей жизни решают деньги, - говорится в заявлении клуба.

Козлов выступает за "Енисей" с 2016 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в ФНЛ и забил 10 голов.