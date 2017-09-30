Корниленко принес победу "Крыльям Советов" над "Зенитом-2"

"Крылья Советов" на своем полы обыграли "Зенит-2" в матче 16-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0. На 12-й минуте встречи форвард гостей Андрей Панюков не сумел реализовать пенальти. Автором единственного мяча во встрече стал Сергей Корниленко.
После этой победы команда Андрея Тихонова продолжает занимать второе место (37 очков), у лидирующего "Енисея" 38 баллов.
Первенство ФНЛ
16-й тур
"Крылья Советов" (Самара) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0)
Гол: Корниленко, 30.
Нереализованный пенальти: Панюков ("Зенит"-2), 12 (вратарь).
"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Гаджибеков, Зотов, Таранов, Ткачук (Зинков, 89), Ланин, Чочиев (Башкиров, 77), Мияйлович, Алиев (Кленкин, 54), Корниленко (Самодин, 88).
"Зенит-2": Бабурин, Каккоев, Зуев, Пенчиков, Круговой, Сиротов, Мусаев (Горулев, 63), Андреев (Плетнев, 58), Соловейчикс, Панюков (Некрасов, 78), Прудников (Еловских, 46).
Предупреждения: Конюхов, 11. Корниленко, 15. Зуев, 17. Мияйлович, 71. Кленкин, 90+1.
Судья: Васильев (Ижевск).
30 сентября. Самара. Стадион "Металлург". 3076 зрителей.
Luti
ВПЕРЕД за КРЫЛЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16:01