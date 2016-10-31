Константин Зырянов: "Я считаю, что Россия – футбольная страна"

Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба, выразил мнение, что Россию можно назвать футбольной страной. Этим летом много обсуждений вызвало заявление наставника ЦСКА Леонида Слуцкого, сказавшего, что "Россия – нефутбольная страна". Защитник армейцев Василий Березуцкий согласился с тренером и отметил, что считает Россию неспортивной страной.

– Если смотреть трансляцию матча ФНЛ, то это, как правило, почти пустые трибуны, плохие поля. Сразу вспоминается тезис, что Россия – нефутбольная страна. А вы как считаете?

– Я считаю, что футбольная. Как ни крути, очень много людей занимается футболом. Пусть мы на большом уровне ничего не выигрываем, но в еврокубках выступаем достойно. С тем, что народу мало на играх ФНЛ, трудно поспорить. Но по качеству футбольных полей не соглашусь – они хорошего качества, потому что большинство из них искусственные. Это нормально. Так что футбол – вид спорта номер один у нас в стране.

– Есть ли в "Зените"-2 футболисты, уже готовые играть в премьер-лиге?

– Конечно, есть! Один из них сидит перед вами и отвечает на вопросы. Я уже примеряю на себя роль тренера, так что не буду называть конкретные фамилии, делать ребятам комплименты и выдавать авансы, чтобы они не зазвездились. Поэтому могу сказать, что футболисты есть, но их не так много, как нам бы хотелось.