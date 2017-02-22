Константин Зырянов: "В РФПЛ "Динамо" будет бороться за выживание"

Полузащитник "Зенита-2" Константин Зырянов высказал мнение, что "Динамо" при возвращении в РФПЛ уготована роль аутсайдера. После 24 туров ФНЛ москвичи лидируют в турнирной таблице, опережая находящийся на третьей строчке "СКА-Хабаровск" на 13 очков.

– Уровень ФНЛ, я скажу, в сравнении с 1999 годом, когда я играл там в последний раз, и единственный, немножко снизился, – цитирует "Спорт FM" Зырянова. – Если сравнивать с РФПЛ, то, конечно, там не огромная пропасть, но она есть. И можно выделить две команды. Сейчас я был на стажировке тренерской. И видел, как команды готовятся, тренируются, играют. Можно взять последние две-три команды российской премьер-лиги. И сравнить первые две-три команды с ФНЛ, и разницы не будет. А, если бороться за десятку, первым командам ФНЛ это будет сложно очень.



Я думаю, "Динамо" просто будет бороться за выживание в РФПЛ. Если в таком составе, в котором они, подойдут. Если ничего менять не собираются.