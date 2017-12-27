Константин Зырянов: "Работа в "Зените-2" предстоит тяжелая. Тем она и интересна"

Новый главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов в интервью "СЭ" сказал, что его команде необходимо побеждать, чтобы выправить положение в турнирной таблице первенства ФНЛ. 40-летний специалист не стал раскрывать, войдет ли в его тренерский штаб Александр Кержаков, который завершил карьеру летом 2017 года.
- Нам остается только побеждать, другого пути нет. Работа предстоит тяжелая, тем она и интересна.
– Вы завершили карьеру – и команда потеряла одного очень важного игрока.
– Этот футболист полгода не выступал! Надо посмотреть, где я больше помогу. Может, тренер из меня будет лучше, чем получился футболист. А может быть, наоборот.
– Уже разговаривали с партнерами, которых теперь предстоит тренировать?
– Мне все пишут, поздравляют. В том числе и Владислав Радимов, под руководством которого я играл до Давыдова. Приятно, что ребята помнят о футболисте, а теперь и о тренере Зырянове.
– Кто войдет в ваш тренерский штаб?
– Я озвучил свои пожелания руководству. Но озвучивать фамилии я бы не хотел.
– Есть ли среди них знаменитые для болельщиков игроки? Может, Кержаков?
– Ну как сказать... Бывшие футболисты есть. А знаменитые или нет – сами чуть позже увидите. (Павел ГУРЕВИЧ)
PitersS
Костя-сразу даешь неверную установку. Никто не ждет от Зенита 2 фанфар и побед-если подготовишь в Первую команду 1-2 молодых футболистов, которых можно подпускать к основе-это, уже, будет славным твоим достижением.. Ищите молодые таланты и обкатывайте их в играх второго дивизиона, делайте из них футболистов-игроков, которым нравится быть на поле потому, что на нем интересно и весело. Учи их применять рискованные действия и учи тому, чтобы они получались-тогда и очки будут, и места..
21:49 27 декабря