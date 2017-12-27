Константин Зырянов: "Работа в "Зените-2" предстоит тяжелая. Тем она и интересна"

Новый главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов в интервью "СЭ" сказал, что его команде необходимо побеждать, чтобы выправить положение в турнирной таблице первенства ФНЛ. 40-летний специалист не стал раскрывать, войдет ли в его тренерский штаб Александр Кержаков, который завершил карьеру летом 2017 года.

- Нам остается только побеждать, другого пути нет. Работа предстоит тяжелая, тем она и интересна.

– Вы завершили карьеру – и команда потеряла одного очень важного игрока.

– Этот футболист полгода не выступал! Надо посмотреть, где я больше помогу. Может, тренер из меня будет лучше, чем получился футболист. А может быть, наоборот.

– Уже разговаривали с партнерами, которых теперь предстоит тренировать?

– Мне все пишут, поздравляют. В том числе и Владислав Радимов, под руководством которого я играл до Давыдова. Приятно, что ребята помнят о футболисте, а теперь и о тренере Зырянове.

– Кто войдет в ваш тренерский штаб?

– Я озвучил свои пожелания руководству. Но озвучивать фамилии я бы не хотел.

– Есть ли среди них знаменитые для болельщиков игроки? Может, Кержаков?

– Ну как сказать... Бывшие футболисты есть. А знаменитые или нет – сами чуть позже увидите. (Павел ГУРЕВИЧ)

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