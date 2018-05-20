Константин Зырянов: "Первую неделю в роли главного тренера было тяжело. Потом стало легче"

Главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов рассказал, с какими сложностями он столкнулся, начиная тренерскую карьеру.

- Первую неделю было сложно. Не потому, что нужно было выстраивать отношения с футболистами - их я выстроил, еще когда играл с этими ребятами, - цитирует Зырянова "Р-Спорт". - Вести с ними беседы, проводить собрания - вот это было для меня в новинку. Все годы, что я был в футболе, только слушал: руководство, тренеров. А тут мне нужно было что-то доносить до футболистов. На первом сборе была притирка, на втором все было уже совсем легко, а в чемпионате еще легче. Будто всю жизнь тренировал. Я был готов ко всему. Главное разочарование - травмы. Знал, что я не застрахован от травм наших футболистов, но мы действительно недосчитывались некоторых игроков.

"Зенит-2" в прошедшем сезоне занял 16-е место в ФНЛ, набрав 40 очков, и сохранил прописку в первом дивизионе.