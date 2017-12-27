Константин Зырянов: "Не каждый день предлагают стать главным тренером "Зенита"

Новый главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов в интервью "СЭ" сказал, что недолго думал над предложением руководства клуба возглавить команду ФНЛ. 40-летний специалист отметил, что теперь за его играми можно будет понаблюдать в матчах ветеранов.

– Если честно, не знаю, как давно руководство решило предложить мне этот пост, - призннался Зырянов. - Лично я узнал об этом совсем недавно, несколько дней назад.

– Долго думали над решением?

– Вы поймите, я готовился стать тренером, учился на лицензии "Б" и "А". Поэтому долго думать не пришлось – сразу согласился!

– Вы будете играющим тренером или на поле мы вас уже не увидим?

– Почему не увидите? Только теперь уже в матчах ветеранов. К тому же, за последние полгода у меня было две операции... Все равно пришлось бы когда-нибудь заканчивать. Я давно себя готовил к этому. Просто пока были силы, играл. Наверное, мог еще немного, но раз поступило такое предложение, грех было отказываться. Не каждый день предлагают стать главным тренером "Зенита", пускай и второй команды.

– Как Анатолий Давыдов отреагировал на то, что покидает пост главного тренера?

– Мы с ним созванивались. Он всегда по-доброму ко мне относился. Мы прошли с ним долгий путь. Еще в 2009 году удалось поработать в основной команде "Зенита". У нас нет запретных тем, можем поговорить обо всем.

– Планируете с ним советоваться уже на новом для себя посту?

– Буду советоваться со всеми, кто сможет помочь мне дельным советом. В том числе и с Давыдовым. (Павел ГУРЕВИЧ)

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