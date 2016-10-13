Константин Ляхов: "Кубань" договорилась с Петреску о выплате долгов в рассрочку, дело прекращено"

Глава Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Константин Ляхов сообщил, что РФС в четверг прекратил производство дела, касающегося претензий Дана Петреску и его тренерского штаба к "Кубани". Петреску покинул "Кубань" 4 октября – специалист и краснодарский клуб достигли договоренности о прекращении сотрудничества. Впоследствии румын обратился в РФС, чтобы взыскать задолженности "Кубани" перед его тренерским штабом.

"Палата по разрешению споров прекратила производство дела Дана Петреску и его тренерского штаба (в отношении "Кубани") в связи с договоренностью сторон о рассрочке", – цитирует "Р-Спорт" Ляхова.