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Константин Ляхов: "Кубань" договорилась с Петреску о выплате долгов в рассрочку, дело прекращено"

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Глава Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Константин Ляхов сообщил, что РФС в четверг прекратил производство дела, касающегося претензий Дана Петреску и его тренерского штаба к "Кубани". Петреску покинул "Кубань" 4 октября – специалист и краснодарский клуб достигли договоренности о прекращении сотрудничества. Впоследствии румын обратился в РФС, чтобы взыскать задолженности "Кубани" перед его тренерским штабом.

"Палата по разрешению споров прекратила производство дела Дана Петреску и его тренерского штаба (в отношении "Кубани") в связи с договоренностью сторон о рассрочке", – цитирует "Р-Спорт" Ляхова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161013/1110713324.html

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