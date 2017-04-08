Константин Емельянов: "Ворота "Спартака" из Нальчика были заколдованы"

Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов после матча 30-го тура ФНЛ против "Спартака" из Нальчика (0:0) отметил, что некоторые футболисты выступают "на уколах". Специалист подчеркнул, что у команды есть проблемы с реализацией моментов.

– Нам нужны победы. У нас сегодня были моменты, когда могли забить, – цитирует пресс-служба ФНЛ Емельянова. – Минич и Пискунов били. Но у соперника были заколдованные ворота. Поле плохое, мяч прыгает. Никак не можем забить.

Вроде перешли во втором тайме на новую схему, но, увы. Проблемы у нас остаются. Хотя вроде не проигрываем. Некоторые ребята у нас играют "на уколах". Но они все равно выходят. Травмированы Петраков и Машнев. Будем варьировать состав, искать выходы.