Константин Емельянов: "У "Луча" бардак: ни заездов перед матчами, ни питания, поле - издевательство"

Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов после поражения в матче 35-го тура первенства России в ФНЛ против "СКА-Хабаровска" (0:2) посетовал на проблемы клуба. Ранее сообщалось о финансовых трудностях владивостокцев. Из-за задержек зарплат игроки "Луча" в феврале даже грозили бойкотировать игру с "Енисеем".

- У нас бардак продолжается. Ни заездов перед матчами, ни питания. Как я могу в такой ситуации рассчитывать на игроков. Может у них дети маленькие, и они спать не дают? Я не знаю. Но к играм нужно все равно готовиться. Мелочей нет. Наше поле – это издевательство. Его ни разу не поливали в этом году. Мы не можем проводить нормальный тренировочный процесс. На базе ужасные условия. Мелочей в футболе не бывает. И у нас проблемы в кадрах. Вперед ставим Носова и Килина. Нет игроков.