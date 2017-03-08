Константин Емельянов: "Игроки "Луча" совершили подвиг"

Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов после ничьей с "Енисеем" (0:0) в матче 25-го тура ФНЛ отметил, что команда добилась отличного результата, учитывая все обстоятельства. Напомним, что встреча до последнего момента было под угрозой, так как игрокидальневосточного клуба отказывались ехать на игру из-за задолженностей по зарплате. Накануне игрокам частично выплатили долги.

– Трудно что-то говорить по игре, когда команда девять дней не тренируется, потом собирается за сутки и ночь летит в самолете, – цитирует Емельянова пресс-служба "Енисея". – Вышли, отыграли, в глаза бросалась полная раскоординированность, работа с мячом, физическое состояние… Но ребята совершили подвиг, за что я им благодарен! Ничья сегодня для нас как победа, поздравляю команду и болельщиков с этим важным очком!