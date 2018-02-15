Анвер Конеев вошел в тренерский штаб "Зенита-2", информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Контракт с 43-летним тренером рассчитан на 2,5 года.

Отмечается, что Конеев начал тренерскую карьеру в 1998 году в ДЮСШ "Локомотив" (Санкт-Петербург). В январе 2002 года он был приглашен Дмитрием Бесовым в академию "Зенита". Пять раз Конеев попадал в десятку лучших тренеров города.

С 2013 по 2017 год Конеев работал в "Зените-2" в тренерском штабе Владислава Радимова. В последнее время специалист возглавлял молодежную команду "Динамо" из Санкт-Петербурга.