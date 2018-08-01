Концедалов стал игроком "Армавира", который проиграл в трех стартовых матчах Олимп-Первенства ФНЛ

"Армавир" на своем официальном сайте объявил, что подписал контракт с 28-летним защитником Алексеем Концедаловым.

Команда потерпела три поражения в трех стартовых играх Олимп-Первенства ФНЛ.

Большая часть профессиональной карьеры Концедалова связана с "Крыльями Советов", в составе которого он находился с 2010 года и выходил на поле, в том числе, в матчах чемпионата России.

В 2016 году защитник перешел в "Балтику", а уже в следующем сезоне пополнил ряды курского "Авангарда", в составе которого провел 29 матчей.