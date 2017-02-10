Концедалов может перейти в "Балтику"

Полузащитник Роман Концедалов, зимой покинувший "Кубань", может перейти в "Балтику", утверждает Sportbox.ru. Возможно, хавбек присоединится к команде Игоря Черевченко на следующем кипрском сборе.
Кроме того, в расположении "Балтики" находится бывший нападающий "Урала" и "Факела" Андрей Сальников, уже отметившийся голом в контрольном матче.
Дополнительная информация
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI716327_Baltika_zainteresovana_v_byvshem_igroke_Kubani
механик39
Начинаем скупать все что осталось .
18:42