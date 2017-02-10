18:33 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Концедалов может перейти в "Балтику"

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Полузащитник Роман Концедалов, зимой покинувший "Кубань", может перейти в "Балтику", утверждает Sportbox.ru. Возможно, хавбек присоединится к команде Игоря Черевченко на следующем кипрском сборе.

Кроме того, в расположении "Балтики" находится бывший нападающий "Урала" и "Факела" Андрей Сальников, уже отметившийся голом в контрольном матче.

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI716327_Baltika_zainteresovana_v_byvshem_igroke_Kubani

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КОММЕНТАРИИ (1)
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механик39

Начинаем скупать все что осталось .

18:42

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