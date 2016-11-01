Компания Фридмана не планирует спонсировать "Кубань"

Компания X5 Retail Group опровергла новость о том, что в ее планы входит спонсорство футбольного клуба "Кубань". Накануне сайт болельщиков желто-зеленых сообщил, что именно X5 Retail Group, , владельцем которой является российский бизнесмен, 52-летний миллиардер Михаил Фридман, будет инвестировать деньги в клуб, однако в самой компании эту информацию опровергли. По данным Forbes, состояние Фридмана на 2016 год оценивается в 13,3 миллиарда долларов.

"Информация об участии Х5 в финансировании футбольного клуба "Кубань" не соответствует действительности. X5 Retail Group не финансирует спортивные клубы. Приоритетными направлениями корпоративной социальной ответственности компании являются адресная продовольственная помощь совместно с фондом продовольствия "Русь" и сотрудничество с благотворительным фондом "Линия жизни", – заявили в компании.