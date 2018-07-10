Когда "Сочи" начнет проводить матчи на "Фиште"? Ответ президента ФНЛ

Президент ФНЛ Игорь Ефремов сказал, что "Сочи", до этого сезона выступавший в Санкт-Петербурге под названием "Динамо", сможет проводить домашние матчи лиги на стадионе "Фишт", когда будут решены проблемы, связанные с организацией размещения фанатов команд-гостей, а также распределением потоков болельщиков к арене до начала игр и после их завершения.

Ранее генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сказал, что клуб планирует провести матч 1-го тура ФНЛ на стадионе "Юг-Спорт" имени Славы Метревели. Во встрече, которая состоится 17 июля, команда встретится со "Спартаком-2".

– Дело сводится к тому, чтобы немного поменять места для болельщиков приезжающих команд, – цитирует ТАСС Ефремова. – Если вы помните, после Кубка конфедераций на "Открытие Арене" тоже была такая проблема, которую решали в течение двух недель.

У нас должен быть сектор с отдельным входом для болельщиков команды гостей, отдельные туалеты для них, нам нужно иметь возможности для раздельного досмотра фанатов, для разведения их потоков.

Надеюсь, что все эти проблемы будут решены ко второму домашнему матчу "Сочи" (29 июля против "Химок". – Прим. "СЭ"). По крайней мере, речь в плане их решения идет об одном, максимум, двух турах.