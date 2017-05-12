15:07 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Клубы ФНЛ обязали иметь в заявке 5 молодых игроков

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Общее собрание ФНЛ утвердило регламенты на сезон-2017/18, информирует официальный сайт турнира.

По сравнению с нынешним сезоном в регламент турнира внесен ряд изменений. В частности, со следующего сезона клубы ФНЛ смогут вносить в стартовый протокол матча 11 запасных футболистов, а не 7, как ранее. Расширено и максимальное представительство тренерского и административного штаба – с 7 до 12 человек.

Кроме того, со следующего сезона клубы ФНЛ обязаны иметь в общей заявке как минимум 5 молодых футболистов (не старше 1997 года рождения).

Дополнительная информация

http://1fnl.ru/news/6238

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

shpasic а что, двадцатилетние тоже хотят Бентли!/////////////Пусть на лисапедах ездят, пока молодые.

15:41

shpasic

а что, двадцатилетние тоже хотят Бентли!

15:36

баламошка

Надо больше молодых!

15:33