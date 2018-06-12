Климов, Ятченко, Киреев и Обухов стали игроками "Мордовии"

"Мордовия" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с форвардом Владимиром Обуховым.
В прошедшем сезоне 26-летний игрок выступал за "Кубань". На его счету 6 голов в 32 матчах первенства ФНЛ-2017/18.
Также "Мордовия" пополнилась защитником "Ротора" Игорем Климовым, защитником "Шинника" Евгением Ятченко и полузащитником "Авангарда" Игорем Киреевым.
"Мордовия" в новом сезоне будет выступать в ФНЛ.
Новобранцами #ФКМордовия стали защитники Игорь Климов и Евгений Ятченко, полузащитник Игорь Киреев и нападающий Владимир Обухов. pic.twitter.com/cmEEb7JnyW– FC Mordovia Saransk (@fc_mordovia) 12 июня 2018 г.