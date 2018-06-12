16:04 | Футбол — ФНЛ

Климов, Ятченко, Киреев и Обухов стали игроками "Мордовии"


"Мордовия" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с форвардом Владимиром Обуховым.

В прошедшем сезоне 26-летний игрок выступал за "Кубань". На его счету 6 голов в 32 матчах первенства ФНЛ-2017/18.

Также "Мордовия" пополнилась защитником "Ротора" Игорем Климовым, защитником "Шинника" Евгением Ятченко и полузащитником "Авангарда" Игорем Киреевым.

"Мордовия" в новом сезоне будет выступать в ФНЛ. 

 

 

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