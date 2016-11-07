Кирсанов утвержден на посту главного тренера "Сибири"

"Сибирь" объявила о подписании контракта с Сергеем Кирсановым, который стал новым главным тренером команды. Специалист с начала октября занимал пост исполняющего обязанности наставника. Соглашение с ним заключено до конца сезона с возможностью дальнейшего продления.
Кирсанов занял пост наставника после увольнения Евгений Перевертайло. В настоящее время "Сибирь" занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ.
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http://fc-sibir.ru/News/27963-sergey-kirsanov-glavnyy-trener-sibiri-