11:25 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Кирсанов утвержден на посту главного тренера "Сибири"

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"Сибирь" объявила о подписании контракта с Сергеем Кирсановым, который стал новым главным тренером команды. Специалист с начала октября занимал пост исполняющего обязанности наставника. Соглашение с ним заключено до конца сезона с возможностью дальнейшего продления.

Кирсанов занял пост наставника после увольнения Евгений Перевертайло. В настоящее время "Сибирь" занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Дополнительная информация

http://fc-sibir.ru/News/27963-sergey-kirsanov-glavnyy-trener-sibiri-

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