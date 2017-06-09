Кирсанов продлил контракт с "Сибирью"

"Сибирь" достигнута договоренность о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Кирсановым, сообщает пресс-служба клуба. Новосибирская команда выйдет из отпуска 14 июня, и после прохождения медицинского осмотра приступит к тренировочному процессу, который будет проходить на базе "Олимпийская".

Отмечается, что в ходе сбора тренерский штаб просмотрит большое количество потенциальных новичков. Запланировано несколько контрольных матчей, в том числе и с томской "Томью".