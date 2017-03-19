Кирилл Панченко: "Жаль, что "Динамо" пропустило в концовке"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко после ничьей в матче 27-го тура первенства ФНЛ против "Спартака-2" (1:1) отметил, что бело-голубые много времени на тренировках уделяют реализации моментов, и это должно принести плоды.

– "Динамо" немного не дотерпело до победы. Почему?

– Нам забили со стандарта. Команда "Спартак-2" – хорошо организована. Игра получилась неплохая, с обилием моментов, которые были и у нас, и у соперника. Жалко, что пропустили в конце, тем более "Спаратак-2" играл вдесятером. Теперь будем двигаться дальше, впереди важный матч с "Тосно".

– Вы сегодня не реализовали очень много моментов. Почему так получилось?

– Могу только сказать, что нам есть, над чем работать. Много времени уделяем реализации моментов на тренировках. Думаю, скоро все это воплотим в голы.

– Сегодня на игру пришло много нарду, больше десяти тысяч. Что скажете о болельщиках?

– Отлично играть при таких трибунах. Хорошая атмосфера, стадион, поле. Все было идеально.

– Атмосферу дерби удалось прочувствовать?

– Еще с давних времен противостояние "Спартака" и "Динамо" считается большим дерби, но когда ты на поле – думаешь о другом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)