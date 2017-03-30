Кирилл Панченко: "Удвоенная зарплата в "Динамо"? Это ложь"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко заявил, что информация о том, что бело-голубые удвоили его зарплату, не соответствует действительности. Форвард перешел в московский клуб из ЦСКА летом прошлого года на правах аренды. 22 марта он подписал полноценный контракт с "Динамо" сроком на три года. Сумма трансфера составила примерно 1,8 миллиона евро.

– С удивлением прочел в одном из изданий лживую информацию, которую перепечатали все ведущие СМИ, о якобы двукратном увеличении моей зарплаты при подписании контракта с "Динамо", – приводит официальный сайт бело-голубых слова Панченко. – Хотелось бы раз и навсегда закрыть эту тему. Могу официально заявить, что зарплата по новому соглашению с бело-голубыми у меня останется точно такой, какая прописана в договоре с ЦСКА.

Я продолжу карьеру в "Динамо" не из-за денег, а потому что хочу играть как можно больше, чувствую себя комфортно в коллективе, у меня отличные взаимоотношения со всеми – руководителями, тренерским штабом, партнерами, болельщиками. Мы уверенно идем по турнирной дистанции ФНЛ, рассчитываем стать серьезной силой в РФПЛ.

Я благодарен "Динамо" за перезапуск своей карьеры, стараюсь в ответ приносить команде максимальную пользу. Условия моего нового контракта в зарплатной части останутся прежними, незначительное увеличение возможно в виде бонусов за забитые голы. Однако ни о каком двукратном увеличении и речи не идет.

"Известия": "Динамо" вдвое увеличило зарплату Панченко