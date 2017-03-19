Кирилл Панченко: "Постараемся заменить Сапету в матче с "Тосно"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко после ничьей со "Спартаком-2" (1:1) в гостевом матче 27-го тура первенства ФНЛ отметил, что академия "Спартака" всегда славилась молодыми ребятами, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Кто-то из молодых ребят "Спартака-2" вам запомнился?

– Это боевая, добротная команда, которая в первенстве ФНЛ занимает четверное место. Академия "Спартака" всегда славилась молодыми ребятами.

– Что с Александром Сапетой, которого заменили из-за повреждения?

– Он получил травму.

– Серьезную?

– Если его заменили, наверное, да.

– Тяжело будет вашей команде без него в матче с "Тосно"? Он довольно часто забивает.

– У нас есть много футболистов на этой позиции. Мы – одна команда. Постараемся его заменить.

– Планировали как-то по-особенному праздновать гол? Прошлый матч запомнился исполнением шашлычка Сапетой.

– Я не могу за него сказать.

– Может, с ребятами договаривались об этом?

– Задача была – выиграть. Мы не думали, кто будет забивать и праздновать.