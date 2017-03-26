Кирилл Панченко: "Естественно, расстроился, что не получил вызова в сборную России"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко после победы над "Тосно" (2:1) в матче 28-го тура ФНЛ отметил, что еще преждевременно говорить о выходе в премьер-лигу. По словам форварда, он расстроился, что не получил вызова в сборную России.

– Была мужская борьба. На такую игру, в принципе, и мы настраивались. Хороший, боевой матч получился, моменты создали обе команды. "Динамо", на мой взгляд, в борьбе не уступило, – цитирует Панченко sportsdaily.ru.

– Никто не сомневается, что "Динамо" по итогам этого сезона вернется в премьер-лигу. Вы от себя эту мысль гоните?

– Не знаю, кто так считает?! У нас впереди еще 11 туров, мы готовимся к каждому матчу. Да, отрыв от третьего места уже 15 очков, но это же не означает, что нам не надо выходить и играть. На наши матчи ходят болельщики, в Великий Новгород из Москвы приехало 450 наших фанатов! Всегда играем при поддержке болельщиков. Мы побеждаем для них!

– Расстроились, что не попали в состав сборной на товарищеские матчи?

– Естественно, расстроился. Однако ничего страшного не произошло. Значит, есть над чем работать, этим и займусь.

– Феноменальная игра против "Тосно" поспособствует новому вызову от Станислава Черчесова?

​– Честно говоря, не знаю. Я свою игру оценивать не могу, не хотелось бы ничего комментировать.