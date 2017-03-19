Кирилл Панченко: "Динамо" хотело набрать три очка"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко после ничьей в матче 27-го тура первенства ФНЛ со "Спартаком-2" (1:1) отметил, что никто из соперников не хотел уступать, поэтому было так много борьбы.

– Матч получился довольно грубым. Согласны?

– Никто не хотел уступать, и отсюда так много борьбы, – сказал Панченко.

– Больше удовлетворения результатом или наоборот?

– Конечно, мы недовольны. Хотели набрать три очка. Как можно быть довольным ничьей?

– Игра прошла на стадионе "Открытие Арена". Так лучше?

– Естественно. Я же говорю, это шикарный стадион, много болельщиков. Так мы бы играли на искусственном газоне, а так получилась боевая, хорошая, быстрая игра. Это самое главное.

– Показалось, было много брака. Это связано с непривычным полем?

– Нет. У нас в Химках такое же поле. Просто никто не хотел уступать, где-то нервничали, хотели взять мяч под контроль. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)