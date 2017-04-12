Кирилл Панченко: "Была задача выйти в премьер-лигу, теперь цель – занять первое место"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко после матча с "Химками" (0:0) в 31-м туре первенства ФНЛ заявил, что у соперника были шансы на победу. Благодаря этому результату московский клуб досрочно вышел в РФПЛ.

– Нужно отдать должное сопернику, - сказал Панченко. - "Химки" сегодня играли достойно и в принципе у них тоже были хорошие моменты. Они могли выиграть этот матч.

– С какими мыслями будете доигрывать оставшиеся матчи?

– У нас была одна задача – выйти в премьер-лигу. Теперь появилась другая – занять первое место. Никто ее не снимал, и мы будем играть оставшиеся встречи только на победу.

– И третья задача для Кирилла Панченко забить...

– Сколько забью, столько и забью. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)