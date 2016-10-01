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Кирилл Панченко: "Буду следить за матчем "Динамо" с "Кубанью" из сборной"

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Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко пропустит матч 16-го тура первенства ФНЛ с "Кубанью" из-за вызова в сборную России на товарищескую игру с Коста-Рикой. Тем не менее форвард пообещал, что будет поддерживать свою команду на расстоянии.

– Это первый для меня вызов в сборную России, я счастлив, – цитирует пресс-служба "Динамо" Панченко. – Буду стараться проявить себя по максимуму, чтобы закрепиться в составе национальной команды. Приятно, что тренерский штаб сборной следит не только за РФПЛ, но и за ФНЛ. Я пропущу матч с "Кубанью" 8 октября. Буду по возможности следить за игрой, переживать за команду.

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Кирилл Панченко вызван в сборную России! Поздравляем динамовца! Кирилл Панченко: "Это первый для меня вызов в сборную России, я счастлив. Буду стараться проявить себя по максимуму, чтобы закрепиться в составе национальной команды. Приятно, что тренерский штаб сборной следит не только за РФПЛ, но и за ФНЛ. Я пропущу матч с "Кубанью" 8 октября. Буду, по возможности, следить за игрой, переживать за команду".

Фото опубликовано Dynamo Moscow FC (@fcdm_official) Окт 1 2016 в 5:27 PDT

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